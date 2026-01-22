Giá lăn bánh của VinFast MPV 7 thấp hơn nhiều so với giá niêm yết?

VinFast vừa chính thức mở nhận đặt cọc cho mẫu MPV 7, bản dành cho khách hàng cá nhân của Limo Green với giá 819 triệu đồng. So với bản dành cho tài xế dịch vụ, giá của MPV 7 nhỉnh hơn khoảng 70 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi của hãng, giá lăn bánh của mẫu xe điện này lại thấp hơn cả mức niêm yết.

Cụ thể, khách hàng mua MPV 7 được hưởng khuyến mại 6-10% theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh", tương đương hơn 49 triệu đồng. Mức giảm giá cho khách đặt cọc sớm là 15 triệu, cùng quy đổi ưu đãi từ kênh trực tuyến 2% (15,09 triệu đồng). Như vậy, giá bán thực tế của mẫu xe chỉ còn gần 739,8 triệu đồng.

Mức lă bánh thực tế được nhân viên tư vấn thông báo cho khách hàng mua VinFast MPV 7. Ảnh: S.T.

...

Tại Việt Nam, xe điện vẫn đang được miễn phí trước bạ. Như vậy sau khi cộng thêm các chi phí sử dụng đường bộ, phí đăng kiểm, cấp biển số và bảo hiểm, giá lăn bánh của VinFast MPV 7 khoảng gần 780 triệu đồng tại TP.HCM và TP Hà Nội.

Với người mua ở các tỉnh khác, giá lăn bánh của chiếc MPV 7 chỉ khoảng 763,7 triệu đồng.

VinFast MPV 7 được trang bị motor điện cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 280 Nm, cho vận tốc tối đa 140 km/h. Bộ pin dưới sàn xe dung lượng 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 450 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Khác với bản chạy dịch vụ, MPV 7 có 3 chế độ lái gồm Eco, Normal và Sport.

Tại Việt Nam, mẫu xe này cùng phân khúc với Toyota Innova Cross, Hyundai Custin hay GAC M6.

Nguồn tin: znews.vn