Đường lên Cửa khẩu Cầu Treo 'ám ảnh' vì sương mù, sạt lở đất

Rất nhiều phương tiện vận tải phải di chuyển rất chậm, bật đèn sương mù trên đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Quốc lộ 8A nối Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo của tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bô ly khăm xay của nước bạn Lào. Trong đó, đoạn qua địa bàn xã biên giới Sơn Kim 1 đường đèo dốc quanh co, trơn trượt, mùa Đông sương mù dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế.

Vụ sạt lở đất vào ngày 25/1 tại Km82+286 ước tính có hơn 1.000 m3 đất đá và cây cối đổ sập xuống chắn ngang đường, giao thông lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo hoàn toàn bị tê liệt

Mùa mưa lũ, khu vực qua eo Cô Gái thường xảy ra những vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Mới đây nhất, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 25/1 tại Km82+286 tiếp tục xảy ra sạt lở, ước tính có hơn 1.000 m3 đất đá và cây cối đổ sập xuống chắn ngang đường, giao thông lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo hoàn toàn bị tê liệt.

Mặc dù các vụ sạt lở trên Quốc lộ 8A chưa gây thiệt hại về người và phương tiện, song việc giải tỏa, thông tuyến gặp rất nhiều khó khăn. Sương mù phủ kín đường đi, sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, điều đó trở thành nỗi lo thường trực của người và phương tiện qua lại, nhất là với những lái xe vận tải đường dài.

Sương mù bao phủ dày đặc trên Quốc lộ 8A khiến tầm nhịn bị hạn chế

“Đợt mưa rét kéo dài này trên Quốc lộ 8A sương mù dày đặc. Xe tôi chở tinh bột sắn từ Lào về Việt Nam phải chạy rất chậm, thường xuyên bật đèn sương mù, bóp còi báo hiệu liên tục mới có thể vượt qua những quảng đường đèo dốc”, lái xe Nguyễn Văn Lộc, quê ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà cho biết.

Tỉnh Hà Tĩnh đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Theo đó, đường lên Cưa khẩu Quốc tế Cầu Treo thường xuyên sương mù dày đặc, tầm nhìn thu hẹp chỉ còn khoảng từ 3-5m. Ngoài ra, hiên tượng sạt lở đất tại nhiều vị trí đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường.

...

“Quốc lộ 8A vừa thi công vừa khai thác, dịp giáp tết lưu lượng phương tiện qua lại tăng lên. Đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên bố trí lực lượng túc trực ở các gói thầu thi công, lắp đặt đầy đủ hệ thống cảnh báo an toàn trên tuyến, tạo thuận lợi cho người và phương tiện qua lại”, ông Kiều Vĩnh Phương- Giám đốc Ban điều hành Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A (Ban Quản lý dự án 4- Tổng Cục đường bộ Việt Nam) cho biết.

Dịp giáp tết Nguyên đán lưu lượng phương tiện vận tải từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng lên

Sạt lở đất, sương mù dày đặc gây nhiều khó khăn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh của lái xe vận tải đường dài tuyến Việt Nam- Lào và ngược lại

Dịp giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn lưu lượng người, phương tiện qua lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng lên, nhất là xe khách, xe container, xe đầu kéo cỡ lớn...Trong điều kiện sương mù dày đặc, sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Xuân Quý - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đơn vị thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở lái xe chú ý quan sát, giảm tốc độ về mức an toàn nhất. Chủ động kiểm tra, lắp đặt đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn trên xe và có phương án phòng tránh, ứng phó sạt lở đất kịp thời, hiệu quả.

Đội CSGT đường bộ số 2, phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tuyên truyền, nhắc nhở lái xe chý ý quan sát sương mù, phòng tránh sạt lở đất, đảm bảo an toàn giao thông

Sương mù dày đặc, sạt lở đất thường xảy ra trên Quốc lộ 8A đã gây nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao cho người và phương tiện qua lại. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng, thì đội ngũ lái xe tuyến Việt Nam- Lào cần chủ động các phương án phòng ngừa, góp phần đảm bảo an toàn giao thông dịp cận tết Nguyên đán.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn