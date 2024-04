Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi chuyển rét 18 độ C

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, nhiệt độ giảm, thời tiết mát mẻ.

Dự báo thời tiết ngày 8/4, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, Tây Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C, thấp hơn khoảng 2 độ C so với hôm qua.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, có nơi trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét với nền nhiệt dao động trong ngày thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50% trong hai ngày 8 - 9/4.

Bắc Bộ mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm, thời tiết mát mẻ ở nhiều nơi. (Ảnh: Ngô Nhung)



Nhận định về thời tiết các khu vực trên cả nước từ 9/4 đến 17/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Tây Bắc Bắc Bộ từ đêm 9-11/4 có mưa rào, dông rải rác (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Ngày 12-13/4, khu vực khả năng có nắng nóng cục bộ. Các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 9-11/4 có mưa rải rác.

Bắc và Trung Trung Bộ ngày 12-13/4 khả năng nắng nóng cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tình hình thời tiết tháng 4, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 1-2 độ C cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến thấp hơn 10-20mm, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn 30-60mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo giai đoạn này, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch về phía Đông. Áp thấp phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và khu vực tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Tác giả: HUYỀN THANH

Nguồn tin: Báo VTC News