Đôi nam nữ đang đạp vịt có hành động khó hiểu giữa hồ, CĐM thi nhau đoán lý do

(Nguồn video: Tiktok Huongtra Nguyen)

Theo đoạn clip ghi lại, giữa hồ nước lộng gió, có một cặp đôi đang trên chiếc thuyền con vịt. Thế nhưng, thay vì vai kề vai đạp vịt cùng nhau, cô gái lại ra trước mũi thuyền, nắm lấy sợi dây cột ở cổ con vịt rồi nhún theo từng nhịp để chiếc thuyền vừa lắc lư vừa trôi đi.

Trạng thái của cô gái lúc này tỏ ra khá phấn khích, còn chàng trai ngồi trong thuyền cũng không tỏ vẻ lo lắng, trái lại anh còn tươi cười, nhìn bạn gái rồi lấy điện thoại ra chụp hình.



Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, ai ai cũng tò mò về nguyên nhân vì sao cô gái lại có hành động khó hiểu như thế khi đang đạp vịt cùng bạn trai ở giữa hồ như clip phản ánh.

Ngoài ra, một số ý kiến khác lại bày tỏ sự lo ngại hành động của cô gái sẽ gây nguy hiểm cho chính cô, bởi nếu không may, cô gái có thể rơi xuống hồ, chưa kể cô gái lại đang không mặc áo phao.

Cư dân mạng để lại những bình luận cụ thể như sau:

"Đúng là không ai bình thường khi yêu mà. Lúc này làm gì thấy ngớ ngẩn với cả nguy hiểm đâu cơ chứ. Nhưng tôi vẫn tò mò là cô gái đứng ra đó với mục đích gì nhỉ?"

"Làm gì vậy cô gái ơi, chẳng lẽ chỉ vì muốn có một bức ảnh để đời thôi sao?"

"Các bạn trẻ bây giờ yêu nhau lạ quá, đạp vịt đang lãng mạn, tự nhiên ra trước mũi thuyền thế kia làm gì không biết cho bao người lo lắng ra".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn