Đội bóng Thái Lan, Trung Quốc hỗn chiến ở Cúp C1 châu Á

Khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Zhejiang FC và Buriram United vang lên, màn hỗn chiến giữa cầu thủ hai bên bắt đầu diễn ra.

Video của truyền thông Trung Quốc cho thấy tiền đạo Ramil Sheydayev bên phía Buriram United lao vào kẹp cổ, vật ngã một cầu thủ của Zhejiang FC. Quan sát thấy đồng đội của mình bị tấn công, các cầu thủ Zhejiang FC lập tức đuối đánh ngôi sao của Buriram United.

Cầu thủ Zhejiang FC và Buriram United hỗn chiến sau trận đấu.

Ramil Sheydayev liên tiếp phải nhận 2 cú đá và nhiều cú đấm của các cầu thủ bên phía Zhejiang FC. Tiền đạo người Azerbaijan cũng không vừa khi tiếp tục đánh trả đối thủ của mình.

Phía bên ngoài, cầu thủ 2 bên tiếp tục lao vào nhau bất chấp nỗ lực can ngăn từ ban huấn luyện. Dion Cools tranh cãi và khiêu khích một cầu thủ khác của Zhejiang FC và suýt nhận đòn từ đối thủ.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi hàng chục nhân viên an ninh của trận đấu lao vào sân và ngăn cản cầu thủ hai đội tiếp tục đánh nhau. Sau đó, lực lượng bảo vệ tiếp tục vây quanh toàn bộ thành viên của Buriram United nhằm tránh sự cố đáng tiếc. CĐV chủ nhà gọi Buriram United là "những kẻ thất bại".

Cầu thủ Buriram United và Zhejiang đánh nhau. (Ảnh: Siamsports)



Khác với thông tin và hình ảnh từ video của truyền thông Trung Quốc, tờ Ball Thai của Thái Lan khẳng định chính Leo James của Buriram United mới là người bị khiêu khích trước. Sau đó, cầu thủ này bị đối thủ gây hấn và Sheydayev chỉ là người có hành động tấn công bột phát.

Vuckic là người ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Buriram United. Nhưng đại diện Đông Nam Á không thể giữ được thành quả. Zhejiang FC ghi liên tiếp 3 bàn thắng và dẫn ngược Buriram United. Bàn thắng của Lonsana ở phút 87 không đủ để đội khách có thể giành lại 1 điểm.

Thất bại trước Zhejiang FC ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội đi tiếp của Buriram United. Họ cùng có được 6 điểm trước đối thủ, nhưng kém 2 điểm so với các đội bóng đầu bảng là Ventforet Kofu và Melbourne City (cùng có 8 điểm). Ở lượt trận cuối cùng, Buriram Untied sẽ đụng độ Ventforet Kofu. Nhưng trước khi lượt trận này diễn ra, nhiều khả năng sẽ có hàng loạt cầu thủ của Buriram United cũng như Zhejiang FC dính án kỷ luật từ AFC.

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News