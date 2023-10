Đại án Việt Á: Nữ chuyên viên có quan hệ "khủng" được Phan Quốc Việt chia bao nhiêu tiền?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa truy tố cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Chu Ngọc Anh liên quan đến vụ Việt Á.

Cùng với đó, VKSND tối cao truy tố Nguyễn Thị Thanh Thủy, chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; và Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty SNB Holding, về tội "Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Cáo trạng thể hiện năm 2020, Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, chiếm kết quả nghiên cứu test xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y bằng cách đăng ký lưu hành cho Công ty Việt Á. Do vậy, Việt Á được bán kit test trong nước nhưng chưa được xuất khẩu.

Do có quen biết từ trước, bị can Thủy và Linh tới gặp Phan Quốc Việt, đề nghị Công ty Giang San của Linh được độc quyền xuất khẩu kit test xét nghiệm của Việt Á. Phan Quốc Việt đồng ý vì lúc này chưa có giấy phép xuất khẩu nên mong muốn Nguyễn Thị Thanh Thủy với "quan hệ với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ" sẽ tác động được người có thẩm quyền, để Việt Á được xuất khẩu kit test xét nghiệm.

Trong thời gian này, em họ bị can Thủy là bà Trần Vũ Mai Hoàng, nhân viên Công ty Capitaland (Singapore), trao đổi doanh nghiệp này muốn tặng Chính phủ Việt Nam số hàng hóa phòng chống dịch trị giá 1 triệu USD. Do vậy, Thủy đề nghị phía Capitaland mua kit test xét nghiệm của Việt Á để tặng. Doanh nghiệp Singapore đồng ý nhưng yêu cầu khi trao tặng phải có Thư cảm ơn của Chính phủ hoặc đại diện Chính phủ phải có mặt để tăng uy tín. Việc này Phan Quốc Việt không thể đáp ứng yêu cầu trên của Công ty Capitaland nên đề nghị bị can Thủy thực hiện, hứa chi 40% hoa hồng.

Tháng 4-2020, Công ty Việt Á ký với Capitaland hợp đồng mua bán 40.000 kit test xét nghiệm trị giá 1 triệu USD (hơn 23,5 tỉ đồng) để tặng Chính phủ. Lúc này, Nguyễn Thị Thanh Thủy gọi điện cho bị can Nguyễn Thanh Long (khi đó Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế - PV) đề nghị có mặt trong buổi lễ trao tặng.

Cáo trạng nêu, do biết Thủy có quan hệ với lãnh đạo Chính phủ nên ông Long đồng ý tham gia. Bị can Long còn nhắn tin số điện thoại của lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc cho Thủy để bị can này mời tới buổi trao tặng.

Ngày 7-4-2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tổ chức lễ tiếp nhận số kit test xét nghiệm do Công ty Capitaland mua từ Phan Quốc Việt. Bị can Nguyễn Thanh Long có mặt tại thời điểm này.

Hai hôm sau, Phan Quốc Việt gửi hơn 8 tỉ đồng (40% của 1 triệu USD) tới Công ty Giang San của Nguyễn Bạch Thùy Linh theo thỏa thuận trước đó. Linh chuyển lại cho Thủy 2 tỉ đồng; bà Trần Vũ Mai Hoàng 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngoài vụ án này, Nguyễn Thị Thanh Thủy còn bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cáo buộc, bị can Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo Dục Việt Nam, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục. Bị can Thái cũng cùng bị can Thanh Thủy cùng các đồng phạm khác đã thông đồng với Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch HĐTV Công ty Cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Sau khi trúng thầu, bị can Nguyễn Đức Thái, Thanh Thủy được nhận lợi ích vật chất từ Ngọc.

