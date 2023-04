Cựu Phó GĐ Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị nghi nhận 61,6 tỷ đồng "chạy án"

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc, kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đề nghị truy tố 54 bị can trước pháp luật.

Đây là vụ án xảy ra khi thực hiện các "chuyến bay giải cứu", đưa công dân Việt Nam về nước trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Bộ Công an cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi vì mục đích cá nhân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn khi còn đương chức. (Ảnh: ANTĐ)



Trong vụ án này, nhiều cựu quan chức đã bị đề nghị truy tố, điển hình như cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng...

Tại bản Kết luận điều tra cho thấy, ông Nguyễn Anh Tuấn (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) khai đã nhận tổng cộng số tiền 2,65 triệu USD, tương đương 61,6 tỷ đồng. Trong đó, có 2,25 triệu USD là số tiền ông Tuấn khai đã nhận để "chạy" cho một số bị can không bị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, ông Tuấn bị đề nghị truy tố về tội "Môi giới hối lộ". Cụ thể, hai bị can là Lê Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời xanh trong vụ án này bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ". Từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2022, bị can Hằng đã nhiều lần đến nhà ông Tuấn, gặp và đưa tiền để lo cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai đã nhận của Hằng tổng cộng 2,65 triệu USD, tương đương 61,6 tỷ đồng, gồm 11 khoản, chia làm 13 lần đưa.

Trong đó, 12 lần ông Tuấn nhận 2,25 triệu USD do Hằng trực tiếp đưa tại nhà Tuấn là tiền để "lo" cho Sơn và Hằng không bị xử lý hình sự. Số tiền này Tuấn khai đưa tất cả cho Hoàng Văn Hưng, nguyên cán bộ Bộ Công an (bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án này)./.

