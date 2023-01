Cứu người đàn ông 4 ngày mắc kẹt dưới giếng sâu 25m

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18-1, Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin nhận được tin báo của người dân trú tại thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng về việc phát hiện có 1 chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn Kim Châu khoảng 3 ngày nay nhưng không có chủ sở hữu. Ngay sau đó, Công an xã Dray Bhăng phối hợp với Công an huyện Cư Kuin đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh.

Lực lượng giải cứu thành công người đàn ông bị rơi xuống giếng

Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện cách vị trí chiếc xe máy khoảng 30m có một giếng đào, sâu khoảng 25m và có tiếng người kêu cứu vọng lên. Nhận định có người bị rơi xuống giếng nên ngay lập tức Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng công an đã đưa thành công nạn nhân lên khỏi giếng và đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Nạn nhân là ông Y Son Ađrơng (46 tuổi) trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin. Ông Son cho biết, cách đây 4 ngày trong lúc đi bẫy chim, do sơ ý nên đã rơi xuống giếng. Nhiều lần ông Son cố leo lên nhưng bất thành. Rất may, thời điểm này đang mùa khô, giếng không có nước nên ông Son bứt lá cây ăn cầm cự, duy trì sự sống.

Tác giả: MAI CƯỜNG

Nguồn tin: Báo SGGP