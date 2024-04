Cựu Bí thư Tỉnh ủy và loạt “quan chức” xộ khám vụ Xuyên Việt Oil

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt để tạm giam Trần Duy Đông (SN 1978), nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương (nay là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương) về tội “Nhận hối lộ” liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.