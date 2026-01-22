Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN
Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
