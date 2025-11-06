Con rể lao xe tải vào bố vợ cũ

Ngày 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Đại, 35 tuổi, để điều tra về tội Giết người.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp



Đại khai mâu thuẫn với gia đình vợ cũ nên nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 14h10 ngày 5/11, Đại lái ôtô tải đâm vào bố vợ cũ là ông Mão, 62 tuổi, tại khu vực cây xăng ở phường Thanh Miếu. Cú tông mạnh khiến ông Mão bị xe chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Đại lái ôtô bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Song sau khi đi hết cao tốc, biết không thể trốn thoát, Đại đến Công an phường Phúc Yên đầu thú.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp







