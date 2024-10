Clip: Chồng bất lực nhìn vợ gặp nạn khi thang máy rơi tự do

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được ghi lại bằng camera an ninh tại một khu chung cư ở Sao Paulo, Brazil, cho thấy nạn nhân Adriana Maria de Jesus, 45 tuổi, đang bước vào thang máy từ tầng 5 để đi làm.

Cùng lúc này, chồng cô, Gildelio Alves do Santos, nhân viên lễ tân của tòa nhà, cũng dõi theo vợ trên màn hình an ninh.

Khi thang máy lên được hai tầng, có hai người đàn ông bước vào và thang máy bắt đầu đi xuống. Lúc quay trở lại tầng năm, thang máy đột nhiên rơi tự do và lao xuống tầng trệt với tốc độ cao.

Adriana hoảng sợ giơ tay lên không trung nhưng chỉ vài phút sau, cô biến mất trong một đám khói, bụi và mảnh vỡ khi thang máy chạm đất với tốc độ kinh hoàng.

Thang máy rơi tự do khiến người phụ nữ tử vong.







Người chồng Gildelio cho biết: "Tôi nhìn vào màn hình theo dõi và thấy vợ tôi đi lên và mọi thứ đều bình thường. Khi nó rơi xuống, tôi vô cùng kinh hãi".

...

Ông nói thêm: "Tôi rất đau lòng. Tôi phải tự động viên mình vực dậy mà làm việc. Để tiếp tục cuộc sống, tôi vẫn cần phải làm".

Adriana được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã qua đời vào ngày 13/8. Trong khi đó, hai người đàn ông 63 và 27 tuổi, đã sống sót sau cú ngã và được phép về nhà sau khi điều trị tại bệnh viện.

Adriana và Gildelio là những người bạn từ thuở nhỏ nhưng chỉ kết hôn khi họ gặp lại nhau sau 28 năm xa cách. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 6 năm cho đến khi Adriana qua đời.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, thang máy này chính là thang máy đã được lắp đặt khi tòa nhà chung cư này được xây dựng cách đây 60 năm.

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng lạ trên bầu trời

Chủ nhà sốc nặng khi thấy "thủ phạm" giết chết cá Koi gần 1 tỷ đồng

Sở An ninh Công cộng Sao Paulo cho biết vụ việc đang được điều tra theo hướng là một cái chết và thương tích đáng ngờ.

Người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi đang tìm kiếm bằng chứng và lắng nghe các nhân chứng để làm rõ sự việc".

Các kỹ sư hợp đồng của tòa nhà chung cư là Atlas Schindler chỉ nói rằng họ đang hỗ trợ cuộc điều tra của cảnh sát và đã thúc giục chủ sở hữu tòa nhà nâng cấp thang máy.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn