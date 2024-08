Chủ tịch Quốc hội: Sẽ bầu Chánh án, Viện trưởng, phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó thủ tướng, 2 bộ trưởng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 - Ảnh: PHẠM THẮNG

Sáng 26-8, kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa XV khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đại biểu tham dự kỳ họp - Ảnh: PHẠM THẮNG



Sau nghi thức chào cờ, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tham dự khai mạc kỳ họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Các đại biểu tham dự kỳ họp dành một phút tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: PHẠM THẮNG



Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Your browser does not support the video tag.

...

Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội, tập trung công tác nhân sự cấp cao

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp diễn ra trong 1 ngày. Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến về việc miễn nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Phê chuẩn miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Phê chuẩn miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ công tác. Bãi nhiệm 1 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về việc bổ sung 1 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

"Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao", Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Tác giả: THÀNH CHUNG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ