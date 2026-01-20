Bộ Công an đồng tình bỏ 1 bài thi hình khi sát hạch bằng lái xe máy

Bài thi hình mô tô tổng hợp số 2 - Ảnh: Dự thảo thông tư

Ban soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (Bộ Công an) vừa công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo.

Tại dự thảo trước đó, Bộ Công an đưa ra phương án áp dụng 2 bài thi hình khi sát hạch giấy phép lái xe mô tô.

Trong đó, ngoài bài thi hình tổng hợp số 1, dự thảo có thêm phần hình tổng hợp số 2 với mục tiêu tăng tính thực hành, yêu cầu người dự thi thể hiện nhiều kỹ năng lái xe hơn so với bài thi đang áp dụng hiện nay.

Tuy nhiên, sau khi được đăng tải rộng rãi, nhiều ý kiến cho rằng việc bổ sung bài hình tổng hợp để sát hạch hạng A1, A liên quan đến cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch.

Do vậy, đề nghị nghiên cứu bổ sung điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật và có lộ trình phù hợp để các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch triển khai thực hiện.

Việc bổ sung bài thi hình tổng hợp số 2 hạng A1, A cũng được đề nghị phải có thời gian cần thiết để đánh giá tác động đối với xã hội và người dân.

Từ đó nghiên cứu tính khả thi việc bổ sung bài thi hình tổng hợp số 2 và có phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Việt Nam hay chưa và chỉ áp dụng khi đã hoàn tất việc thực hiện đánh giá tác động thực tế. Trong đó có 2 yếu tố được nêu.

Thứ nhất, các trung tâm sát hạch không còn quỹ đất để bổ sung thêm bài thi hình tổng hợp số 2.

Thứ hai, bài thi hiện hành đã đủ độ khó để học viên hình thành tốt kỹ năng điều khiển xe mô tô phù hợp với thực tế tại Việt Nam.

...

Góp ý thêm, một ý kiến khác cho rằng hiện nay, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông của người điều khiển mô tô, xe máy là do ý thức và thái độ của tài xế và chỉ một phần nhỏ liên quan đến kỹ năng điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến, nhiều phản hồi cho rằng việc bổ sung thêm bài thi hình sẽ tạo áp lực lớn cho các đơn vị sát hạch và cả người học, do phát sinh điều kiện về sân bãi, tổ chức, nhân lực phục vụ kỳ sát hạch.

Trong đó, một trong những băn khoăn lớn nhất được nêu ra là việc tăng thêm bài thi hình có thể khiến nhiều trung tâm sát hạch gặp khó khăn, nhất là tại các khu vực đô thị hoặc nơi quỹ đất hạn chế.

Tiếp thu góp ý, Bộ Công an đồng tình với phương án bỏ 1 bài thi hình (tức không áp dụng bài thi hình tổng hợp số 2) trong quy trình sát hạch giấy phép lái xe máy.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu phương án thay thế bằng bài thi xử lý tình huống giả định trên đường nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển mô tô của học viên, giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo khi thí sinh được cấp giấy phép lái xe đủ tự tin điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Các nội dung dự kiến được bổ sung gồm: xử lý tình huống qua đường giao cắt; đi đúng phần đường, làn đường; phanh khi có chướng ngại vật.

Thông tư 12/2025 được áp dụng hiện hành chỉ quy định người dự sát hạch phải lái xe mô tô qua 4 bài sát hạch: đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản, qua đường gồ ghề. Theo phụ lục dự thảo thông tư mới, bài thi thực hành lái xe trong hình mới bổ sung nhiều kỹ năng mang tính thực tế khi tham gia giao thông trên đường. Độ khó vì thế cũng tăng lên, đòi hỏi sự tập trung và quan sát cao độ. Trong đó, các kỹ năng được yêu cầu gồm: Kiểm tra an toàn, xi nhan trước khi khởi hành; Tăng số; Dừng xe đúng vị trí; Lái xe đi chậm tối thiểu 15 giây; Xi nhan chuyển hướng + quan sát an toàn; Kiểm soát tốc độ (40-50km); Phanh khẩn cấp; Dừng xe an toàn và xuống xe. Đây là một trong những tình huống phản ánh sát thực tế giao thông tại Việt Nam khai thác với tình trạng hỗn hợp.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ