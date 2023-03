Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Hai cô giáo khai nhiều lần hành hung cháu

Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành. (Ảnh: Công an cung cấp).



Theo nguồn tin từ Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội), ngày 3/3, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hai nghi phạm Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992) ở Tiểu khu Phú Thịnh, huyện Phú Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận trình báo việc bé Phạm Tiến Đ. (17 tháng tuổi, ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) tử vong nghi bị ngã trong khi gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tự phát trên địa bàn xã Vạn Điểm.

Ngay sau đó, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập hai cô giáo trông giữ trẻ là An và Lành lên làm việc lấy lời khai. Tại cơ quan Công an, ban đầu hai nghi phạm khai do bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài.

Tuy nhiên, qua đối chiếu với bằng chứng ở hiện trường, tài liệu thu thập được, kết hợp với quá trình đấu tranh giữa An và Lành, Công an huyện Thường Tín nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Hai nghi phạm sau đó liên tục thay đổi lời khai, nói Lành đi lùi rồi va vào cháu Đ. làm bé ngã ra nền nhà và An bế trượt bé làm nạn nhân ngã đập đầu.

Với lời khai này, các điều tra viên nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân nên tiếp tục đấu tranh.

...

Sau khoảng 1 ngày, An và Lành đã từng bước khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé Đ., dẫn đến thương tích khiến nạn nhân tử vong.

Theo đó, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, khi các cháu được đưa vào phòng ngủ thì Đ. khóc rồi chạy ra ngoài. Thấy vậy, Lành bực tức, dùng hai tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà.

Sau đó, Lành dùng tay tát nạn nhân. Trong khi An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu bé.

Khoảng 16h30 cùng ngày, khi bố mẹ bé đến đón con, hai nghi phạm nói cháu Đ. tự ngã. Tiếp đó, trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai vẫn tiếp tục được bố mẹ đưa đến lớp.

Sáng 26/2, khi thấy Đ. khóc, An lại dùng chân đạp vào bụng bé. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Lúc này, An và Lành gọi cho gia đình bé cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.

Qua đó, lực lượng chức năng đã thuyết phục gia đình cho khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Ngày 2/3, Công an huyện Thường Tín ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi giết người.

Qua đấu tranh, hai đối tượng này đã khai nhận nhiều lần bạo hành cháu Đ. để rèn vào quy củ của lớp vì bé là học sinh mới.

Tác giả: Công Tâm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn