Bắt người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Ông Lữ, người vừa bị khởi tố vì nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại - Ảnh: T.G.

Ngày 12-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đơn vị này đã chính thức có lệnh khởi tố đối với ông Nguyễn Thế Lữ, trú tại địa phương, về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản khi nhận tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại.

Lệnh khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Ông Lữ cũng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Gia đình ông Lữ chuyên chế tác các sản phẩm thủ công từ mây tre. Ông Lữ bị khởi tố theo khoản 2, khung hình phạt sẽ từ 1 đến 5 năm tù.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 10-11-2025, bà Nguyễn Thị Thu Th. (trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch chuyển tiền trên điện thoại thì đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản của ông Lữ. Người này là bạn hàng lâu năm của bà Th..

Sau đó bà Th. đã liên lạc với ông Lữ, cũng như nhiều lần đến nhà đối chiếu sao kê và xin lại số tiền đã chuyển nhầm. Tuy nhiên ông Lữ không hợp tác và còn chặn liên lạc.

Hơn 2 tháng qua, công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến tận nhà vận động ông Lữ trả lại tiền, nhưng ông không hợp tác - Ảnh: T.G.

Bà Th. đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan công an. Công an phường Quảng Trị đã vào cuộc điều tra, đối chiếu dữ liệu từ tài khoản ngân hàng chuyển đi cũng như tài khoản ngân hàng nhận thì xác định đúng là có số tiền nói trên chuyển từ tài khoản bà Th. qua tài khoản ông Lữ.

Trong thời gian trên, công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến nhà giải thích và vận động gia đình ông Lữ trả lại số tiền, nhưng ông Lữ và gia đình vẫn không hợp tác.

Ông Lữ không đến làm việc với cơ quan công an, dù công an đã nhiều lần gửi giấy mời, thậm chí triệu tập.

Vì vậy Công an phường Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lữ, để điều tra hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Tác giả: Quốc Nam - Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ