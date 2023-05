Bắt đối tượng chuyên mua bán thiếu nữ và ép bán dâm

Ngày 27-5, Công an quận 12 (TP HCM) đang đấu tranh, lấy lời khai Lê Thanh Đoàn (SN 1986, ngụ Hà Nội) để xử lý về tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật. Lê Thanh Đoàn chính là "tú ông" chuyên mua bán các cô gái ở miền Tây lên TP HCM rồi giữ lại tại khách sạn để bán dâm trừ nợ.

Tháng 12-2022, Công an quận 12 lập chuyên án, giải cứu 11 cô gái (có người mới 14 tuổi) bị Vũ Đức Hoàng (SN 1980, ngụ quận Phú Nhuận) cùng đồng phạm giam lỏng, ép bán dâm trừ nợ.

Công an xác định, 5 cô gái bị Đoàn mua với giá 140 triệu đồng rồi đưa lên TP HCM ép bán dâm trừ nợ. Các cô gái phải làm việc hàng ngày nhưng không nhận được đồng tiền công nào vì bị trừ hết các khoản nợ vô lý như chi phí đưa đón, tiền phạt, tiền xăng xe, thuê mướn người…

Khi công an vào cuộc, Đoàn đã nhanh chân bỏ trốn. Mới đây, Công an quận 12 phát hiện Đoàn đang lẩn trốn ở TP Tân An, tỉnh Long An nên cử một tổ công tác bí mật xuống địa bàn, mật phục để bắt Lê Thanh Đoàn.

Ngoài Lê Thanh Đoàn, Công an quận 12 đã bắt thêm bốn người có quyết định truy nã nguy hiểm, phạm tội cố ý gây thương tích (trong vụ án khác) do Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ra quyết định.

Những người này bao gồm Đoàn Tuấn Vũ (SN 1996), Võ Sỹ Tri Ân (SN 1996), Nguyễn Lê Đình Chuẩn (SN 2006), Trần Ngọc Hải (SN 2001, cùng ngụ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tập trung xác minh, truy bắt.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 24-5, trinh sát hình sự xác định có ba người trong nhóm này đã lẩn trốn xuống Vũng Tàu gồm Vũ, Ân, Chuẩn.

Một tổ công tác lập tức xuống Vũng Tàu, truy bắt thành công nhóm này. Một người còn lại là Hải đang lẩn trốn tại địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũng bị trinh sát hình sự bắt giữ. Những người này đang được Công an quận 12 bàn giao cho Công an huyện Ninh Hải xử lý theo thẩm quyền.

