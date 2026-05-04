Án mạng trong đêm, nghịch tử đâm mẹ chết, cha trọng thương

Người thân đang tổ chức tang lễ cho người mẹ xấu số sau vụ án mạng do chính con trai mình gây ra - Ảnh: T.G.

Sáng 4-5, UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Hai vợ chồng cùng bị chính con trai mình dùng hung khí tấn công.

Vụ việc xảy ra vào tối 3-5 tại thôn Đức Môn, thuộc phường Đồng Hới.

Theo thông tin ban đầu, người con trai 29 tuổi bỗng nhiên gây gổ với bố mẹ mình. Sau đó người này dùng hung khí đâm cả bố và mẹ.

Hậu quả, người mẹ tử vong tại chỗ. Người bố bị đâm trọng thương nhưng may mắn vùng chạy được nên thoát chết.

Người bố hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Đồng Hới và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường vụ việc để điều tra.

Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay trong đêm.

Danh tính nạn nhân và nghi phạm vẫn chưa được phía cơ quan chức năng tiết lộ.

Phía cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Công an cũng đang xem xét khả năng liên quan đến ma túy của nghi phạm.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ