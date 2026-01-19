Agribank rao bán 30 ôtô giá trung bình 60 triệu đồng một chiếc

Số tài sản trên được Công ty cổ phần BG Taxi sử dụng làm tài sản cho khoản vay tại Agribank. Hãng taxi này đã tự nguyện bàn giao 30 ôtô để ngân hàng xử lý phát mại thu hồi nợ theo quy định.

Giá khởi điểm của lô tài sản trên là 1,8 tỷ đồng, tương đương 60 triệu đồng một xe, chưa gồm các loại thuế, phí và VAT (nếu có). Người tham gia đấu giá phải đặt cọc 10% mức khởi điểm, tương ứng 180 triệu đồng, với bước giá 20 triệu.

Công ty cổ phần BG Taxi được thành lập năm 2009 do ông Nguyễn Nhật Trung làm Giám đốc. Doanh nghiệp này bị Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (trước đây) đình chỉ hoạt động từ năm 2012.

...

Ngoài lô xe của BG Taxi, Agribank còn đấu giá loạt ôtô khác trong tháng 1. Tại TP HCM, chi nhánh Tân Định rao bán một chiếc Mitsubishi Pajero GL, sản xuất năm 2008, giá khởi điểm 80 triệu đồng. Ngân hàng cũng thanh lý thêm chiếc Hyundai Santa Fe, sản xuất 2009 và Land Rover đăng ký năm 2019. Giá khởi điểm lần lượt 150 triệu và 2,63 tỷ đồng.

Các tài sản trên được đấu giá theo nguyên trạng, "có sao bán vậy". Người có nhu cầu mua tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo thực tế. Người mua cũng sẽ tự sang tên, chuyển quyền sở hữu và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các tài sản trúng đấu giá.

Tác giả: Trọng Hiếu

Nguồn tin: vnexpress.net