3 cây trước cửa sinh tiền tài, 4 vật vào nhà con cháu phú quý, 3 cây 4 vật này là gì?

1. Ba cây trước cửa sinh tiền tài

Cây lựu

Cây lựu là một trong những loại cây nên trồng trong sân nhà hoặc trước cửa nhà, bởi không những có thể làm cảnh, cho quả ăn mà nó còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành. Cụ thể hoa lựu có tác dụng xua đuổi ta ma, những điều xui xẻo giúp gia đạo bình an, yên ấm.

Quả lựu căng tròn, đỏ mọng tượng trưng cho sự may mắn, tròn đầy, bên trong có nhiều hạt nên tượng trưng cho gia đình đông con nhiều cháu, gia đình sung túc, viên mãn. Trước cửa nhà được cho là vị trí hứng tài lộc, vì vậy trồng một cây lựu ở vị trí này có thể giúp gia đình ngày càng hưng vượng.

Cây mộc hương

Loại cây này còn có tên gọi khác là cây quế hoa, có hoa thơm và nở quanh năm. Hoa của cây mộc hương có thể dùng làm bánh, ủ rượu,… và thậm chí được dùng làm thuốc. Loại cây này còn có khả năng điều hòa và thanh lọc không khí, giúp không gian sống trong lành và tươi mát hơn.

Trong phong thủy, cây mộc hương đại diện cho sự thịnh vượng và may mắn, nó còn có tác dụng xua đuổi tà khí và những thứ ô uế, giúp gia đạo bình an. Không chỉ vậy, cây còn mang ý nghĩa của sự may mắn và tài lộc, cây phù hợp với cả 5 bản mệnh ngũ hành nhưng hoa cây mộc hương có màu vàng nên hợp nhất với người mệnh Kim.

Cây bạch quả

Cây bạch quả (ngân hạnh) còn được người xưa gọi là “cây trường sinh”, mang hàm ý trường thọ, bởi cây đây là loại cây lâu năm, có sức sống mãnh liệt. Cây còn được coi là biểu tượng của sự hòa hợp, vì lá cây ngân hạnh đối xứng hình quạt, mép lá chia làm hai nửa và cuống lá hợp lại thành một mảnh.

Trồng một cây ngân hạnh trước cửa nhà còn có tác dụng trấn trạch, giúp gia đình bình yên và hòa hợp. Đồng thời vào mùa thu, lá cây bạch quả sẽ chuyển sang màu vàng và nhiều người tin rằng màu vàng tượng trưng cho phú quý, giúp gia chủ ăn nên làm ra, tiền bạc như nước vào nhà.

2. Tứ vật vào nhà, con cháu phú quý

...

“Tứ vật” được nhắc đến không phải là thực vật mà là đồ vật, con vật. Dưới đây là 4 “thứ” nên nuôi, nên đặt trong nhà để chiêu tài gọi lộc, may mắn và bình an.

Con rùa: Trường sinh, khỏe mạnh

Sức sống của rùa vô cùng ngoan cường, có những loài rùa có thể sống hàng trăm nghìn năm. Nó còn nằm trong bộ “tứ linh” gồm Long (rồng) – Lân (kỳ lân) - Quy (rùa) - Phượng (phượng hoàng).

Rùa là loài vật có cả âm lẫn dương, bụng phẳng tượng trưng cho đất (âm), mai khum tượng trưng cho trời (dương). Cho nên nuôi rùa hoặc đặt tượng rùa trong nhà có thể trấn trạch, an gia đạo, hóa giải thị phi cũng như mang đến may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Nuôi cá: Đông con, nhiều phúc

Trong phong thủy, cá tượng trưng cho “đông con, nhiều phúc”.Ngoài ra, đặt bể cá hay treo tranh cá trong nhà còn có yếu tố “thủy”, giúp tăng cường sinh khí, điều hòa âm dương và thúc đẩy cát khí, nhờ đó sẽ mang lại đại lộc, đại cát cho các thành viên trong gia đình.

Tranh tùng hạc diên niên

Tranh tùng hạc diên niên hay còn gọi là tranh tùng hạc đồng xuân, đại diện cho sự thịnh vượng, giàu sang, vĩnh cửu cũng như đem đến phú quý, bình an, sức khỏe cho cả gia đình. Bức tranh này rất thích hợp làm quà tặng cho cha mẹ, ông bà thay cho lời cầu chúc sức khỏe, trường thọ cùng con cháu.

Quả bầu hồ lô

Quả bầu hồ lô cũng được coi là một loại linh vật, có tác dụng trấn yếm, xua đuổi tà ma, hóa giải sát khí và thu hút cát khí, giúp gia chủ tài phúc tăng tiến, anh em hòa thuận, gia đình viên mãn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tác giả: CẨM TÚ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn