Xuống kiểm tra cốp, phụ xe khách bị ô tô container tông tử vong

Hiện trường phụ xe khách bị xe container tông tử vong tại địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội

Ngày 27/4, theo một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, hiện cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến xe khách Tân Quang Dũng (tỉnh Quảng Trị) với xe đầu kéo container biển kiểm soát Sài Gòn, khiến phụ xe khách tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h55 sáng 27/4, tại Km155+600 gần cầu Phù Đổng thuộc địa bàn quận Long Biên (TP Hà Nội), ô tô khách BKS 74F-000.1x của Nhà xe Tân Dũng (tỉnh Quảng Trị) dừng đỗ ven đường, phụ xe từ trên xe xuống mở cốp kiểm tra.

Đúng lúc này, ô tô đầu kéo container mang BKS 51D-115.8x. kéo theo rơ móoc 51R-192.8x chạy từ phía sau tới, tông vào xe khách. Hậu quả, phụ xe khách tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT trên, lực lượng Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với công an địa bàn, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên thụ lý giải quyết.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tác giả: Văn Huế



Nguồn tin: Báo Giao Thông