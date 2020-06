Xuất hiện video mới về đụng độ quân Trung - Ấn ở biên giới

Theo Sputnik, các đoạn video không đề ngày dường như cho thấy vụ xô xát nghiêm trọng giữa binh lính hai nước láng giềng ở một khu vực biên giới thuộc vùng Sikkim, đông bắc Ấn Độ.

Your browser does not support the video tag.

Trong một đoạn video, một nhóm lính Ấn Độ đang chen lấn và tìm cách đẩy lùi các binh sĩ Trung Quốc. Họ cũng lên tiếng yêu cầu quân Trung Quốc phải rút lui.

Your browser does not support the video tag.

Trong một đoạn video khác, binh lính hai nước đã lao vào "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau.

Các đoạn video nói trên xuất hiện vài ngày sau một vụ đụng độ đẫm máu hôm 15/6 giữa các lực lượng vũ trang Trung Quốc và Ấn Độ ở thung lũng Galwan thuộc khu vực tranh chấp mà Bắc Kinh gọi là Aksai Chin, còn New Delhi gọi là vùng Đông Ladakh.

Quân đội Ấn Độ tuyên bố, 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong sự cố xảy ra đầu tuần trước. Phía Trung Quốc cũng hứng chịu thương vong, nhưng nhà chức trách nước này không công khai số liệu thống kê cụ thể.

Căng thẳng bùng nổ ở khu vực biên giới Trung - Ấn hồi tháng 5, khiến hàng chục binh sĩ của cả hai bên thương tích trong các vụ chạm trán bạo lực. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh cáo buộc quân đội Trung Quốc bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng phòng thủ trên đất Trung Quốc. New Delhi đã phủ nhận cáo buộc này, đồng thời tố cáo ngược phía Trung Quốc đang xây dựng trái phép một con đường ở Ladakh.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet