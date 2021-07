Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt

Đoạn clip nói trên ghi lại cảnh một công chức phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đọc biên bản xử lý cơ sở bánh mì tại số 389, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa do ông T.V.T (SN 1970) làm chủ.

Ông Trần Lê Hữu Thọ dẫn đầu một Tổ công tác phường Vĩnh Hòa đến xử lý hoạt động một lò bánh mì và giữ cả giấy phép kinh doanh. Nguồn: Thu Cúc

Trong clip, vị công chức trong Tổ công tác phường Vĩnh Hòa đọc lại biên bản cho chủ lò bánh mì nghe, cụ thể nội dung là:

"Hôm nay, lúc 19h50 ngày 12.7, tại cơ sở bánh mì (số 389, Điện Biên Phủ), chúng tôi gồm: Ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, Lê Huỳnh Sang - Công an phường), ông Nguyễn Hoàng Phương - công chức quản lý đô thị phường tiến hành lập biên bản đối với hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Tiến.

Ông Nguyễn Văn Tiến có hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp về phòng chống dịch bệnh, vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đã được phường tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết.

Cụ thể “đang bán cho người mua mang về”, vi phạm vào điều khoản: “Không thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng, có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch, áp dụng đối với cơ sở kinh doanh không tạm dừng hoạt động kinh doanh, như nhà hàng, quán ăn uống, cà phê, kể cả bán hành mang về, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như tạp hóa, rượu bia, bánh kẹo…”.

Theo nội dung của clip thì từ kết quả làm việc, Tổ công tác phường Vĩnh Hòa đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Tiến nghiêm túc chấp dứt hành hành vi vi phạm và mời ông Tiến lúc 15h30 ngày 13.7.2021 tiếp tục có mặt tại UBND phường để làm việc.

Tại đây, tổ công tác này còn áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giữ cả giấy phép kinh doanh.

Phóng viên đem sự việc nói trên báo cáo UBND TP.Nha Trang thì được một lãnh đạo khẳng định: “Lò bánh mì hoạt động bình thường, miễn sao đảm bảo 5K theo quy định chứ sao lại không cho hoạt động”.

Được biết vào ngày 19.7, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản, nêu rõ các mặt hàng thiết yếu, trong đó, “bánh mì”chính là mặt hàng thiết yếu.

