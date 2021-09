Xuất hiện khoảnh khắc nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông đang lững thững đi từ hiện trường về nhà

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM vẫn đang tiếp tục tạm giữ nghi phạm Trần Huy (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, thuê trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (quận 7). Người này cũng thuê mảnh đất cách đó vài chục mét nuôi gà.

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đối tượng Huy thì lững thững đi bộ từ nhà tới hiện trường và từ hiện trường trở về nhà, trên tay vẫn còn cầm theo một con dao dài chẳng 30cm. Đoạn clip này được camera an ninh của nhà dân gần hiện trường ghi lại.

Bước đầu tại cơ quan công an, Huy khai là hàng xóm của nạn nhân, trước đó có cãi vã qua lại vì mâu thuẫn nhỏ. Đối tượng sau đó lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát trước khi ra tay dã man.

Tại cơ quan công an, Huy vẫn tỏ ra hoang mang cho biết, không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy.

Như thông tin đã đưa, khoảng 15 giờ, nhiều người dân đã kinh hoàng phát hiện thi thể lìa đầu tại con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Người dân sau đó đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên, nghi phạm cố thủ trong nhà gần một giờ mới bị bắt đi. Nghi phạm không phải người địa phương mà thuê nhà ở trong hẻm khoảng 2 năm nay.

