Xuất hiện clip hàng chục sinh lao vào ‘hỗn chiến’ như phim hành động

Tối 12/9, trao đổi với Đại Đoàn Kết Online, ông Lưu Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) xác nhận trên địa bàn xã Ninh Giang vừa xảy ra một vụ ẩu đả giữa nữ sinh trường THPT Trương Hán Siêu với nữ sinh một Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

2 nhóm nữ sinh tụ tập hỗn chiến tại bờ đê sông Hoàng Long thuộc địa phận xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư).



Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 12/9 tại khu vực đê sông Hoàng Long giáp ranh sông Chanh tại xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư).

Thời điểm trên, hàng chục nữ sinh 2 của trường trên đã lao vào ẩu đả dưới sự chứng kiến của nhiều người.

Clip dài 16 giây về vụ ẩu đả được lan truyền khiến người xem phải rùng mình.

...



Thấy tình hình trở nên căng thẳng, nhóm bạn của 2 bên trường đã can ngăn, khiến sự việc không trở nên nghiêm trọng hơn.

“Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do các cháu đang ở độ tuổi mới lớn nên có mâu thuẫn, xích mích. Sau khi nắm được vụ việc, chính quyền và công an cũng đã đến để giải tán đám đông. Theo như báo cáo tôi nhận được là vụ xô xát không có thương tích về người. Hiện tại, vụ việc đang được nhà trường, chính quyền và công an tiếp tục giải quyết”, ông Minh thông tin thêm.

Vụ ẩu đả không gây thương tích về người.



Trước đó, vào chiều 12/9, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 16s với nội dung, hình ảnh hàng chục nữ sinh lao vào ẩu đả khiến người xem rùng mình.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết