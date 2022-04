Xử phạt 12 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ

Tin Hà Tĩnh

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử lý 12 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ và đề xuất cấp thẩm quyền ra quyết định xử phạt 81 triệu đồng.