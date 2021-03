Xót xa người mẹ của 2 cháu nhỏ tử vong dưới bánh xe container

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Đến 16h ngày 9/3, công an TP Thuận An, Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ TNGT khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, chị Trịnh Thị Loan (32 tuổi, nguyên quán Hà Tĩnh, ngụ TP Thuận An) trên đường đến chỗ làm (chị Loan là nhân viên của Vinmart ở gần đó), thì xảy ra va chạm giao thông với xe container BKS: 51R…

Người thân nạn nhân xấu số vật vã tại hiện trường

Theo lời người dân ở gần hiện trường, xe container chạy trên đường đường số 9 trong KCS Visip 1, An Phú, Thuận An đang rẽ phải vào đại lộ Độc Lập, còn xe máy BKS 70R1 -2662 do chị Loan điều khiển đang đi thẳng. Va quệt khiến cả chị Loan và chiếc xe máy của chị bị cuốn vào gầm, nạn nhân bị bánh container cán chết tại chỗ.

Sau khi nạn nhân tử vong, người dân tìm điện thoại, giấy tờ của chị Loan để liên lạc với gia đình. Ai cũng nghẹn ngào khi thấy chiếc điện thoại smart phone đã vỡ màn hình vẫn còn rõ nét hình ảnh 3 mẹ con (2 bé trai kháu khỉnh tầm khoảng 3 và 4 tuổi) bên nhau hạnh phúc.

Hình ảnh hình nền điện thoại của nạn nhân

Hiện người thân của nạn nhân đã đến hiện trường, công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Mai Huyên

Nguồn tin: atgt.vn