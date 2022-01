Xót xa cảnh chồng tai nạn liệt tủy nằm nhà, vợ ung thư không người chăm ở viện

Lấy chồng từ năm 19 tuổi, chị Bùi Thị Hoa, 37 tuổi ở bản Tà Phù, xã Liên Hoà, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La chỉ luôn mong ước có một cuộc sống giản dị, hạnh phúc bên chồng và các con. Dù vợ chồng chị nhiều năm nay chịu thương chịu khó nhưng sống nơi quê nghèo, cái nghèo vẫn đeo bám gia đình.

Cả gia đình chị Hoa chủ yếu làm hoa màu. Ngoài ra, anh chị cũng cố gắng làm thêm một số nghề tự do để lo cho các con học hành tới nơi tới chốn. Giữa lúc cuộc sống nhiều cơ cực, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình chị. Anh Hoàng – chồng chị Hoa khi đang làm thuê ở mỏ đá không may gặp sự cố sập mỏ vào năm 2016. May mắn thoát khỏi tử thần nhưng anh Hoàng lại sống cảnh tàn tật: bị liệt tủy dẫn tới teo hai chân do chấn thương quá nặng.

Chị Hoa bị ung thư vú nhưng giờ lại là trụ cột của gia đình. Ảnh GD

Gánh nặng kinh tế đè nặng nên vai của chị Hoa. Sức khỏe bình thường đã không tốt, gồng gánh thêm chồng nằm liệt giường không thể ngồi dậy được, chị Hoa vẫn phải gắng gượng. Điều an ủi nhất với chị chính là các con luôn hiểu được hoàn cảnh mà chăm ngoan, hỗ trợ chăm sóc bố hàng ngày.

Vào tháng 8/2020, bất hạnh lại xảy đến với gia đình chị Hoa. Khi đó, chị Hoa bất ngờ biết mình mang bệnh ung thư vú. Các bác sĩ đã khuyên chị chuyển lên tuyến trên khám, điều trị nhưng vì nhà quá nghèo, chị đành về nhà. Để cầm cự với căn bệnh quái ác, chị tìm thuốc nam đắp mong bệnh không tiến triển.

Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua bệnh tình của chị Hoa ngày càng nặng hơn. Khi không thể chịu được nữa, vào tháng 4/2021 chị vay mượn được ít tiền xuống Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Thời điểm này, sức khỏe của chị Hoa đã rất yếu. Không có người đi cùng, một mình chị lủi thủi đi điều trị. Nằm trên giường bệnh, những cơn đau thấu xương vì bệnh tật, chị Hoa bơ vơ một mình. Nhìn xung quanh ai cũng có người thân đi cùng, chị lại bật khóc.

Gia đình chị Hoa

Chị càng xót hơn khi nghĩ tới người chồng bệnh tật đang ở nhà. Anh nằm một chỗ không ai hỗ trợ được. Nhà chị chỉ còn mẹ chồng lớn tuổi và các con thì còn bé. Từng đợt hoá chất vào người, quá mệt mỏi chị Hoa không thể dậy nổi. Việc ăn uống chị đành nhờ những người xung quanh mua hộ hoặc xin những xuất cơm từ thiện. Mỗi khi đi đóng viện phí cũng một mình chị lê từng bước khó nhọc.

Dù đau đớn tới đâu chị cũng căn răng chịu đựng để chồng con ở nhà không lo lắng. Vợ chồng chị Hòa có 2 con. Con gái út sinh năm 2016 đang học mẫu giáo, chị phải cậy nhờ hàng xóm chăm nom giúp. Cậu con trai học lớp 10 giờ thành chỗ dựa duy nhất của nhà. Cậu rất thương bố mẹ và hiểu chuyện.

Không thể làm ra tiền khi cả vợ và chồng đều nằm một chỗ. Mẹ già và hai con nhỏ đang rất cần chị. Nghĩ tới số tiền điều trị, chị Hoa chỉ ngậm ngùi. Chị còn đang canh cánh khoản nợ hơn 50 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh tới nay chưa có cách nào để trả.

Mỗi đợt vào viện điều trị, dù có bảo hiểm chị Hoa vẫn phải trả tiền ngoài thuốc bảo hiểm khoảng 2 triệu đồng. Thời gian dịch bệnh chị càng khó khăn hơn. Hết sạch tiền điều trị, chị đành xin lưu trú miễn phí trong một trường mầm non trên địa bàn quận Hoàng Mai do một số nhà hảo tâm giúp đỡ sau mỗi đợt truyền. Nghĩ tới cảnh tới phải truyền hóa chất tiếp mà trên người chẳng còn đồng nào, chị Hoa lại nghẹn ngào.

Theo chia sẻ của lãnh đạo địa phương, gia đình chị Hoa hiện đang vô cùng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hoa xin gửi về: Chị Bùi Thị Hoa ở bản Tà Phù, xã Liên Hoà, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tác giả: P.Thuận

Nguồn tin: Báo GĐ&XH