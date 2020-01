Xót thương hoàn cảnh nữ điều dưỡng tử vong vì uống phải trà sữa có độc

Đầu năm 2019, Lại Thị Kiều Trang có quan hệ tình cảm với anh rể là P.V.Q. Thời gian gần đây, Q. muốn chấm dứt tình cảm với Trang, buồn chán nên Trang đã lên mạng tìm mua chất độc Natri Xyanua với mục đích tự tử. Tuy nhiên, sau đó đối tượng lại nảy sinh ý định sát hại chị Y., vợ của Q. Ngày 2/12 Trang đặt mua 6 cốc trà sữa, rồi dùng bơm kim tiêm bơm chất độc vào 4 cốc rồi gửi tới chị họ đang làm việc tại Bệnh viện Phổi tỉnhThái Bình. Để chị Y. không nghi ngờ, Trang đã gửi kèm trà sữa là một túi đựng hoa quả (quả quýt) để chị Y. nhầm tưởng là quà của bệnh nhân biếu, cảm ơn. Tinh vi hơn, Trang đã dùng sim rác để liên hệ và không thuê chuyển thẳng trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình mà thuê chuyển đến Bệnh viện An Đức cũng nằm trong thành phố Thái Bình để đánh lạc hướng. Từ đây, Trang tiếp tục dùng sim rác thuê người khác chuyển quà đến Bệnh viện Phổi Thái Bình để tạo lộ trình zic zắc hòng giấu tung tích. Thời điểm giao hàng, chị Y. không có ở cơ quan nên nhờ đồng nghiệp lấy giúp. Chị H. không biết trong cốc trà sữa có độc nên đã lấy uống và tử vong. Ngoài chị H. còn có 2 mẹ con nữ điều dưỡng uống trà sữa chuyển tới nhưng rất may trong hai cốc trà sữa này không có độc nên may mắn thoát nạn.