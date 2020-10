Xót thương cảnh bé gái 13 tuổi bế em 14 tháng tuổi đến trường

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Thị Hiền - Mã số 605 xin gửi về: Bé Nguyễn Thị Hiền ở thôn An Phong (xóm 9 cũ) xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An