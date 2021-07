Xôn xao clip thầy giáo dạy lái xe liên tục đụng chạm vùng nhạy cảm của học viên nữ

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một thầy giáo liên tục đụng chạm vào vùng nhạy cảm của học viên nữ trong lúc dạy lái xe. Theo như chia sẻ, vụ việc được cho là xảy ra ở Hải Phòng.

Theo người đăng tải đoạn clip, trong buổi học lái xe đầu tiên, chị được ngồi ở hàng ghế phía sau theo dõi thầy giáo chỉ dẫn một người phụ nữ lái xe. Tuy nhiên, chị lại chứng kiến được những hành động “kỳ lạ” của thầy giáo khiến chị phải băn khoăn “có phải thầy giáo để tay vào đùi, để tay trước ngực dạy mới chuẩn bài phải không?”.

Nguyên văn bài viết như sau: “Các bác đã từng học lái xe và dạy lái xe cho em hỏi cái không phải. Em thì hôm nay đi học buổi đầu tiên nên em thấy thầy này dạy hơi lạ.

Có phải học lái xe thầy phải để tay vào đùi, tay thầy để trước ngực dạy nó mới chuẩn bài mình đúng không các bác, em học buổi đầu ngồi sau mà hoang mang quá”.

Thầy giáo liên tục đụng chạm vào vùng nhạy cảm của học viên nữ trong lúc dạy lái xe.

Đoạn clip người phụ nữ đăng tải cho thấy, trong quá trình hướng dẫn nữ học viên, thầy giáo ngồi bên cạnh liên tục nhắc nhở cô nhấn ga, phanh xe, quan sát chú ý xung quanh. Tuy nhiên, điều gây chú ý là thỉnh thoảng thầy giáo lại dùng tay lay đùi nữ sinh để ra hiệu, có khi lại chạm tay vào phía trên ngực cô, hay mỗi lần chỉnh vô lăng lại cố ý chạm vào tay nữ học viên.

Hiện tài khoản đăng tải đoạn video đã gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân nhưng nhiều tài khoản khác đã lưu lại clip và đăng lại trên mạng xã hội. Nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động thiếu tế nhị của nam giáo viên, trong khi đó số khác cho biết họ cũng từng gặp phải trường hợp khi đi học lái xe.

Một số người bình luận:

“Sao bạn nữ kia hiền vậy? Phải tôi là tôi là ăn ngay cái tát ấy”,

“Cố tình đụng chạm học viên, các chị em bị sàm sỡ nên biết cách tự bảo vệ mình”,

“Chắc thầy này cũng giở trò với nhiều học viên nữ rồi, thầy kiểu này chắc cũng nhanh bị đuổi thôi”.

