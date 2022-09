Xôn xao clip thanh niên bị đâm gục trên phố Hà Nội, công an thông tin ban đầu

Your browser does not support the video tag.

Clip thanh niên đi xe máy bị đâm gục trên phố Hà Nội. (Nguồn: Facebook)

Sáng 16/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc nam thanh niên bị đâm gục xảy ra tại phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Trước đó, tối 15/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng có nội dung một thanh niên đang điều khiển xe máy chở theo cô gái thì bất ngờ bị 1 đối tượng dùng hung khí đâm gục ở phố Láng Hạ.

... Nam thanh niên bị đâm gục giữa phố Hà Nội.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, trong lúc nạn nhân đang di chuyển chở theo 1 cô gái thì bất ngờ bị xe ô tô chạy cùng chiều áp sát, ép phải dừng xe vào lề đường. Lập tức, một đối tượng xuống xe taxi từ ghế sau đã xông tới, dùng hung khí đâm gục nam thanh niên, cưỡng ép cô gái đi cùng lên taxi rồi rời khỏi hiện trường. Tất cả sự việc nói trên xảy ra trong khoảng thời gian dưới 30 giây.

Liên quan đến vụ việc, vị lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, trong tối 15/9, đơn vị đã ngay lập tức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

“Nạn nhân bị đâm đang được cấp cứu trong bệnh viện nhưng được các bác sĩ tiên lượng xấu”, vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

