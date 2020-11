Xôn xao clip thanh niên 9X rủ rê nữ sinh 11 tuổi đi nhà nghỉ bị phụ huynh đánh thừa sống thiếu chết

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một nam thanh niên sinh năm 1993 rủ rê nữ sinh 11 tuổi đi nhà nghỉ và bị gia đình bắt gặp. Theo đó, sự việc được cho là xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Clip: Thanh niên 9X rủ rê nữ sinh 11 tuổi đi nhà nghỉ bị phụ huynh đánh thừa sống thiếu chết

Đoạn video cho thấy, nam thanh niên bị một nhóm phụ huynh bao gồm cả nam lẫn nữ đánh đập trên đường phố. Nhóm người này liên tiếp đánh vào đầu, vào người nam thanh niên, túm tóc rồi bắt hắn ta quỳ gối xin lỗi.

"Tao báo công an rồi đấy! mày còn hỏi đường đến nhà tao à? Mày nghĩ thế nào là mày sai, ranh con mà dụ dỗ con cái nhà người ta. Mày còn bảo nó tìm nhà nghỉ gần trường nữa. Tao mà không bắt gặp hôm nay thì mày còn đưa con nhà tao đi đâu?", người phụ nữ trung niên giận dữ nói.

Ảnh cắt từ clip.

Trước cơn mưa đòn, nam thanh niên chỉ biết cúi đầu xin lỗi. “Em xin lỗi mọi người ạ”, nam thanh niên nói.

Tuy nhiên, một câu xin lỗi cũng không thể xoa dịu sự phẫn uất trong lòng của người làm cha làm mẹ khi đứa con gái mới 11 tuổi của mình bị kẻ khác dụ dỗ quan hệ tình dục.

Ảnh cắt từ clip.

Người phụ nữ trung niên cầm mũ bảo hiểm đánh vào lưng nam thanh niên rồi chửi: “Nó còn bảo là không lưu số điện thoại, không lưu tin nhắn mà xóa hết tin nhắn đi. Tao không xử mày hôm nay thì mày lên mày gặp con nhà nào khác”.

Khi thấy nam thanh niên bị nhóm người đánh đập, một số người xung quanh đã chạy vào can ngăn, khuyên nhủ gia đình tha cho nam thanh niên này.

Thanh niên quỳ gối, khóc lóc xin tha.

Người phụ nữ trung niên dùng mũ bảo hiểm đánh nam thanh niên.

Theo thông tin trên MXH, nam thanh niên 9X này đã gửi những tin nhắn đồi trụy cho bé gái 11 tuổi, đồng thời rủ bé đi nhà nghỉ. May mắn thay, gia đình đã kịp thời phát hiện để ngăn chặn hành vi đồi bại này.

Cụ thể, một người chị gái của bé gái đã tạo tài khoản Facebook để làm quen, tự nhận sinh năm 2008 với tên yêu râu xanh. Rất nhanh chóng, tên này đã sập bẫy đồng thời hẹn "bé gái" gặp mặt trong nhà nghỉ.

Nam thanh niên rủ nữ sinh 11 tuổi đi nhà nghỉ.

Trước khi gặp mặt, tên này còn cẩn thận dặn dò “bé gái” đi grab chứ đi xe máy không có chỗ gửi xe, yêu cầu xoá toàn bộ tin nhắn điện thoại để không bị sót bất kì "tung tích" nào. Không ngờ rằng, khi tới điểm hẹn, nam thanh niên lại bị gia đình “úp trọn” và giao cho công an.

Không rõ thực hư như thế nào nhưng vụ việc trên vẫn đang gây xôn xao trên MXH trong những ngày vừa qua.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: saostar.vn