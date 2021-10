Xôn xao clip nhóm nữ sinh ở Nghệ An đánh bạn nghi liên quan đến tình cảm

Nữ sinh mặc áo ấm đen bị nhóm bạn quây đánh, một đồ (Ảnh: Cắt từ clip).

Chiều 28/10, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài khoảng gần 2 phút ghi lại nhóm nữ sinh (khoảng 6 em) đánh một bạn nữ mặc áo ấm đen.

Your browser does not support the video tag.

Clip nữ sinh thành Vinh đánh bạn gây xôn xao dư luận (Bạn đọc cung cấp)

Trong đoạn clip được phát tán ngắn gọn trên mạng xã hội (sau đó đoạn clip này đã bị xóa) ghi lại cảnh nhóm 6 nữ sinh đánh liên tục vào mặt, giật tóc, lột áo và thậm chí có nữ sinh lao vào lột quần nữ sinh mặc áo ấm đen.

Phát hiện sự việc, có rất nhiều người đứng xem nhưng không ai vào can ngăn. Thậm chí, trong đoạn clip còn ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo ấm trắng dùng điện thoại để quay lại hình ảnh đánh nhau.

Một bạn nữ trong nhóm tát vào mặt nữ sinh mặc áo ấm đen (Ảnh cắt từ clip).

...



Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, clip ghi lại nhóm nữ sinh đánh bạn là những nữ sinh lớp 8, lớp 9 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Clip được thực hiện tại một vùng ngoại ô thành phố Vinh. Hiện vẫn chưa rõ thông tin về nhóm nữ sinh này.

Nhóm nữ sinh giật tóc, đánh nữ sinh áo ấm đen (Ảnh cắt từ clip).



Trong một diễn biến khác, cũng liên quan đến học sinh đánh nhau, tại địa bàn huyện Nam Đàn, Nghệ An cùng ngày xuất hiện 2 học sinh "xử nhau".

Cụ thể, trong đoạn clip dài hơn 2 phút do bạn đọc Báo điện tử Dân trí cung cấp ghi lại cảnh hai nữ sinh được cho là một trường THPT trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An "oánh" nhau do liên quan đến chuyện nữ sinh có tình cảm với bạn trai cùng lớp.

Hai nữ sinh một trường THPT trên địa bàn thị trấn Nam Đàn đánh nhau (Ảnh cắt từ clip).

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân Trí