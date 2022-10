Xôn xao clip họp phụ huynh ở Gò Vấp: Phụ huynh thật sự khó khăn đừng theo chung cái lớp này

Theo đó, trong đoạn clip là hình ảnh người phụ nữ được xác định là phó ban đại diện phụ huynh của lớp, đang đứng ra chất vấn các phụ huynh còn lại với thái độ và lời nói vô cùng khó nghe và phản cảm. Đáng nói, buổi họp phụ huynh còn có sự chứng kiến của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm.

Cụ thể, người phụ nữ đứng trên bục giảng nói: "... Em cũng có nói với anh chị là các anh chị ơi, em xây dựng năm nay lớp bán trú chúng ta có cơ sở vật chất tốt nhất, các con được tốt nhất có thể, em có thông báo không ạ.... chị T.A có nói, phụ huynh nắm được hết các hoàn cảnh khó khăn của phụ huynh, các anh chị đã biết được chưa... Nếu anh chị nói chưa được, em Tuyến đây xin đại diện nói giúp.

Em cũng từng nói, những phụ huynh thật sự khó khăn, đừng có theo chung các lớp này vì thực sự đóng không có nổi. Tuyến có nói không ạ... Khó khăn nhất trong lớp, gồm có: em, chị nhớ mặt em. Hoàn cảnh em khó khăn lắm, đi chiếc xe đạp rất tội nghiệp. Chị có nói cuối năm em không theo không? Tại sao nay em vẫn theo, đóng góp như vậy mà em không có một lời nào?...”.

Sau đó, người phụ này tiếp tục yêu cầu các phụ huynh được cho là khó khăn nhất lớp đứng lên "điểm danh" cho hiệu trưởng thấy mặt: "Đứng lên em, nói lớn lên, hoàn cảnh khó khăn, nói lớn lên... Em M.T cũng khó khăn, nói lớn lên, đọc tên cho chị nghe... Rồi mẹ T.K, hoàn cảnh khó khăn cực kỳ. Cuối năm chị có nói em không, đứng lên cho cô hiệu trưởng thấy mặt...”

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã gây sốc cộng đồng mạng, đặc biệt là phụ huynh cũng có con cái đi học. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ khi người phụ nữ phó ban đại diện có những lời lẽ xúc phạm, bêu tên người khác. Những lời lẽ chất vấn, thể hiện quyền lực, bôi nhọ danh dự người khác lại có thể thốt ra ngay trên bục giảng đường.

Ngày 11/10, trao đổi với Người Lao Động, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp Trịnh Vĩnh Thanh thừa nhận sự việc đúng xảy ra vào năm nay, ở lớp 3.10, Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp). Theo ông Thanh, người phụ nữ đứng chất vấn, có lời lẽ phản cảm trên tên Tuyến, nằm trong ban đại diện từ lớp 1 đến lớp 3.

Hiệu trưởng nhà trường cũng thừa nhận phụ huynh trên có những lời lẽ khó nghe, phản cảm, sau buổi họp đã chấn chỉnh. Phụ huynh này cũng không được đề cử vào ban đại diện của năm học tiếp theo.

