Xôn xao clip giáo viên mầm non trùm túi lên đầu trẻ đánh liên tiếp

Đoạn clip được chính xuất từ camera an ninh của lớp. Trong clip, lớp học đang có 2 cô giáo đang dỗ cho các cháu nhỏ ngủ trưa nhưng có 1 cháu bé không rõ vì lý do gì nhất định không chịu nằm xuống ngủ. 1 trong 2 cô giáo tức giận phải áp dụng "biện pháp mạnh".

Cô giáo này bất ngờ đi ra ngoài và trở lại cùng với chiếc túi ni lông màu đen. Sau đó, nữ giáo viên trùm thằng chiếc túi lên đầu cháu bé rồi dùng tay đánh nhiều cái vào mông bé.

Dù sực nhớ ra lớp có camera nhưng cô giáo vẫn không dừng lại, tiếp tục ghì chặt chiếc túi đang trùm trên đầu nạn nhân. Vài giây sau, cô giáo mới tháo chiếc túi ra và đưa trẻ ra khỏi lớp. Sau khi ra khỏi lớp, không rõ cô giáo còn làm gì cháu bé hay không vì nằm ngoài phạm vi camera.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong lớp còn có một cô giáo khác đang dỗ dành các bé khác ngủ. Nhưng do cô giáo này ngồi xoay lưng với cô giáo kia nên không nhìn thấy hành động bạo lực của đồng nghiệp.

Sự việc trên được cho là xảy ra vào khoảng 11h58 ngày 14/5 tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trả lời Lao động, ông Vũ Quốc Long – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên cho biết, đơn vị đã làm việc với gia đình, nhóm trẻ và tư vấn cho xã về thẩm quyền xử phạt đối với giáo viên vi phạm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền xã thành lập đoàn, tiến hành làm việc với nhóm trẻ và gia đình. Qua buổi làm việc đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Tuy nhiên, ngành giáo dục đã tư vấn với chính quyền xã để đưa ra xử phạt đối với hành vi của cô giáo này.

Theo vị trưởng phòng này, nguyên nhân ban đầu do cháu bé “bện” giáo viên không chịu ngủ trưa, cô giáo đã dùng túi nilon đen với mục đích che không cho ánh sáng vào mắt, giúp bé ngủ.

Khi bé không chịu ngủ, cô giáo sợ làm các bé khác trong lớp thức giấc nên đã đi ra ngoài, bé cũng theo cô ra ngoài chơi.

Đến sáng 16/5, Phòng Giáo dục cùng chính quyền xã đã tiến hành họp phụ huynh để xin ý kiến về trường hợp trên.

