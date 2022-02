Xôn xao clip con gái đánh mẹ ở Bến Tre, con rể cầm dao, bà cụ giãy giụa kêu cứu làng xóm

Một đoạn clip ghi lại vụ xô xát của một gia đình ở Bến Tre đang là tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Theo như clip ghi lại tại một vườn dừa, cụ bà tóc trắng thấy hai vợ chồng người con đang dùng dao, cưa phát hoang cây cối xung quanh, bà bức xúc lại túm áo con rể rồi trách móc: "Mày không có quyền gì hết, mày là thằng rể".

Người đàn ông đang cầm con dao trên tay vội vàng đặt xuống, gỡ tay mẹ: "Bà làm gì kỳ vậy, gỡ tay bà ra".

Bà mẹ vẫn lớn giọng, thách thức con: "Mày chém tao đi, không gỡ tay gì hết. Tao không cho mày chặt, không cho mày đốt cây. Tao đi mời công an". Một người phụ nữ được cho là con gái của bà cụ chạy lại gỡ tay mẹ, xô bà cụ xuống đất.

Người mẹ giãy giụa, gào khóc thảm thiết. Người phụ nữ quay điện thoại cũng hùa theo: "Bớ người ta, chết má rồi, bà con ơi cứu má tui".

Xôn xao clip con gái đánh mẹ ở Bến Tre

Đoạn clip sau khi đăng tải khiến dư luận bức xúc. Ông Phạm Văn Thoàng, Chủ tịch UBND xã Phú Vang, H. Bình Đại (Bến Tre), cho tờ Thanh niên biết, đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra ở vườn dừa của bà Trần Thị Bé Ba ở ấp Phú Thành (xã Phú Vang) xảy ra sáng ngày 7/2.

Theo vị lãnh đạo, vườn dừa này là đất hợp pháp của bà Trần Thị Bé Ba và chồng có diện tích hơn 2,4 công (hơn 2.400 m2).

Mâu thuẫn giữa bà N.T. G. (78 tuổi, mẹ ruột) và con gái là bà Bé Ba xảy ra từ trước Tết Nhâm Dần năm 2022. Phía UBND xã Phú Vang từng mời hai bên xuống hòa giải nhưng không thành. Hồ sơ vụ tranh chấp đất hiện đã được xã chuyển về TAND H. Bình Đại xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Hình ảnh cắt từ clip



Sau khi nhận được tin báo về đoạn clip "con gái đánh mẹ ở Bến Tre", lãnh đạo UBND xã đã cử lực lượng chức năng tới lập biên bản hiện trường, lấy lời khai các bên. Điều tra bước đầu cho thấy, vợ chồng bà Bé Ba không có hành vi ngược đãi, đánh đập mẹ ruột.

