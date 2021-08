Tối 30/8, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trèo ra bên ngoài lan can cầu Nhật Tân (Hà Nội) có ý định tự tử khiến nhiều người xôn xao.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một cô gái trẻ leo ra bên ngoài lan can cầu, đứng chênh vênh. Xung quanh có rất nhiều người chứng kiến vụ việc ra sức khuyên can, giơ tay khuyên cô gái không nên dại dột.

Xôn xao clip cô gái trẻ nghi nhảy cầu Nhật Tân tự tử, khoảnh khắc tạo dáng chụp ảnh 1 giây trước đó gây ám ảnh

Tuy nhiên, ngay sau đó cô gái bất ngờ ngả người, gieo mình xuống sông Hồng trước tiếng thét thất thanh của nhiều người chứng kiến.

Một người phụ nữ vội lớn tiếng "đừng em ơi" khi chứng kiến cô gái hành động dại dột, trong khi đó, một số người đã lao ra muốn kéo nạn nhân lại nhưng đã không kịp.

...

Hình ảnh cô gái giơ tay tạo dáng chụp ảnh trước khi gieo mình xuống sông gây ám ảnh



Đáng nói, vài giây trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cô gái còn nở nụ cười và giơ tay tạo dáng chụp ảnh khiến nhiều người ám ảnh.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, một số người đã ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng và hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đoạn clip ngắn ghi lại sự việc trên hiện vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người bàng hoàng.

