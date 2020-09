Xôn xao clip cô gái lột váy giữa đường, nghi do bị bạn trai "chia tay đòi quà" vì không chịu đi nhà nghỉ

Tối 16/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cô gái bất ngờ lột váy giữa đường khi đang đứng với một nam thanh niên khiến nhiều người xôn xao.

Theo người đăng tải bức hình cho biết, nguyên nhân của việc cô gái trẻ này bỗng dưng "thoát y" giữa đường phố bắt nguồn từ việc cô không đồng tình với đề nghị đi nhà nghỉ của anh người yêu. Do vậy anh này nhanh chóng "lật mặt" mà đòi quà ngay trên phố.

Cô gái lột váy giữa đường, nghi bị bạn trai "chia tay đòi quà" sau khi rủ vào nhà nghỉ bất thành

"Yêu nhau 5 tháng chia tay vẫn đòi quà như thường, mà lại còn đòi rất chuyên nghiệp không cãi vào đâu được! Mới đây đoạn clip ghi lại cảnh đòi quà của anh chàng khi định đưa cô gái đi nhà nghỉ nhưng không được, nói lời chia tay luôn", kèm theo đoạn clip ngắn là dòng chia sẻ.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi đang đứng nói chuyện với bạn trai bên lề đường, cô gái mặc chiếc váy hai dây màu trắng đã kéo váy trễ xuống tận hông và để lộ nội y. Thấy hành động của cô gái, nam thanh niên cũng chỉ đứng nói chuyện chứ không hề ngăn cản hay che chắn lại cho người yêu.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thú hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Dù chưa biết ngọn nguồn của hành động trên ra sao, tuy nhiên, việc cô gái trẻ đứng giữa đường lột váy một cách dứt khoát đã khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Còn về phía chàng trai thì mọi người đều cho rằng có phần sân si và không được ga lăng.

Dẫu vậy, không ít người cho rằng việc lột đồ trả lại giữa phố như vậy là không nên. Không nên chỉ vì phút bức xúc mà gây ảnh hưởng đến hình ảnh đến cuộc sống cá nhân và cô gái nên xử lý khéo léo hơn.

Hiện, đoạn clip trên vẫn là đề tài bàn tán và gây ồn ào trên mạng xã hội.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn