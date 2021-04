Xôn xao clip cảnh sát giao thông túm tóc, đấm túi bụi nhóm thanh niên

Your browser does not support the video tag.



Thanh niên bị cảnh sát giao thông túm tóc, đấm túi bụi

Tối 7-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm thanh niên và lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Xuân Phương - quốc lộ 32, đoạn đối diện Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo những hình ảnh ghi lại, trong lúc xô xát, một người trong trang phục cảnh sát giao thông đã túm tóc kéo một thanh niên vào cabin ôtô rồi đấm và đưa các thanh niên trong nhóm này lên ôtô.

Đoạn video sau khi đăng tải đã có nhiều lượt chia sẻ cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Khu vực ngã ba Xuân Phương - quốc lộ 32 thuộc quản lý của Đội cảnh sát giao thông số 6 (Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) và Đội cảnh sát giao thông Công an quận Nam Từ Liêm. Ngoài ra, một số tổ công tác đặc biệt (cảnh sát giao thông kết hợp với cảnh sát cơ động) có thể tăng cường kiểm soát tại đây.

Sáng 8-4, một lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết qua video và kiểm tra thì người mặc trang phục cảnh sát giao thông không phải cán bộ của đội.

"Trong khung giờ cao điểm, đội 6 chỉ có 1 tổ chuyên đề (xử phạt - PV) ở khu vực bến xe Mỹ Đình, còn lại là hướng dẫn, phân luồng giao thông. Khu vực này thuộc địa bàn đội quản lý nhưng nhiều lực lượng kiểm soát. Tôi nghe nói nhóm thanh niên kia có chống đối gì đó nên dẫn tới sự việc" - lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 6 nói.

Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết đơn vị đang rà soát, xác định lực lượng làm nhiệm vụ thời điểm đó để làm rõ vụ việc.

