Xin cho taxi vào bệnh viện không được, người đàn ông đánh bảo vệ tới tấp

Ngày 9-3, Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đối tượng gây rối, tấn công 4 nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã đến đơn vị trình diện.

Theo đó, đối tượng là Võ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại tổ 4, phường Ia Kring, TP Pleiku).Tại cơ quan công an, anh Cường khai mình là lái xe cấp cứu tư nhân trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Chiều 4-3, chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1996, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku) nhờ anh Cường chở chị gái mới sinh con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về nhà nhưng anh Cường nói bận chở khách.

Sau câu nói "Tụi mày phải biết tôn trọng tao chứ", Cường ra tay đánh 4 nhân viên bảo vệ bệnh viện



Sau đó, chị Ngân đã đến cổng chính bệnh viện, gặp tổ bảo vệ xin cho xe taxi vào bên trong để chở chị gái. Tuy nhiên, tổ bảo vệ không đồng ý vì quy định không cho taxi vào. Bệnh viện cũng đang hạn chế người thăm bệnh để phòng ngừa dịch Covid-19. Bị tổ bảo vệ từ chối, chị Ngân đã gọi điện nhờ anh Cường nói giúp với tổ bảo vệ. Khi Cường gọi điện cho tổ bảo vệ thì không ai nghe máy. Sau đó, chị Ngân đưa chị gái ra ngoài rồi đón taxi đi về.

Ít phút sau đó, Cường đến cổng chính bệnh viện nói với bảo vệ Lê Văn Trực rằng: "Tụi mày phải biết tôn trọng tao chứ" rồi dùng tay đánh anh Trực. Thấy vậy, 2 bảo vệ khác tới can ngăn thì cũng bị Cường đánh tới tấp. Chưa dừng lại ở đó, Cường tiếp tục đi đến cổng phụ dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào bảo vệ Y Sum (SN 1994). Bị Cường đánh, cả 4 bảo vệ cùng bị thương.

Cường dùng ghế đánh tới tấp một nhân viên bảo vệ

Hiện lực lượng công an đang tiến hành giám định thương tích các nhân viên bảo vệ, củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng Cường theo quy định của pháp luật.

