Xe tải tông xe máy đứng chờ đèn đỏ, một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 10/9, trên tuyến đường liên xã (thuộc thôn Phước Hòa 1, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người đàn ông bị tông tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 6h30 cùng ngày, xe ô tô tải BKS: 47C-047.57 do tài xế do Ngô Văn Triều (SN 1996, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk) điều khiển lưu thông theo hướng UBND xã Ea Kuăng đi ra Quốc lộ 26.

Khi chạy đến địa điểm trên xe tải xảy ra va chạm với xe máy BKS: 47K1-239.84 do Cháng Mí Chơ (SN 2002, ngụ xã Vụ Bổn) điều khiển chở phía sau bố là Cháng Mí Bó (SN 1965) đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Hậu quả cú va chạm khiến ông Cháng Mí Bó tử vong tại chỗ, còn Cháng Mí Chơ may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe máy bị xe tải tông lùa vào lề đường hư hỏng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: Đời sống Plus