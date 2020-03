Xe tải tông xe container: Tang thương 1 gia đình

Sáng 4-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.HCM, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP và Ban ATGT quận 12 đã xuống Cai Lậy, Tiền Giang gửi vòng hoa, phúng viếng ba nạn nhân xấu số trong vụ xe tải chở gạo tông xe container, xảy ra ngày 3-3.

Tài xế là người có kinh nghiệm nhiều năm

Chúng tôi ghé nhà tài xế Huỳnh Ngọc Bạn (SN 1981), người cầm lái chuyến xe định mệnh cướp đi ba mạng người khi trời đã gần trưa. Hai quan tài của hai cha con nằm cạnh nhau. Quanh căn nhà cấp bốn, vòng hoa của anh em tài xế phủ đầy, trước hiên “ngôi nhà” nơi anh và cha sẽ nằm mãi đang được người thân xây sửa.

Hai phụ nữ - là vợ, là mẹ của nạn nhân ngất xỉu lên xuống, họ vẫn chưa thể chấp nhận nỗi đau mất đi người chồng, người cha của mình. Được biết anh Bạn là con trai thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em. Ông Huỳnh Văn Bỉnh (SN 1962), cha của mấy anh em là chủ vựa gạo lớn ở thị xã. Mấy anh em trai ai cũng lái xe tải nhưng Bạn là tài xế kỳ cựu nhất.

Anh Lâm (37 tuổi), em họ của tài xế Bạn, cho hay: “Bạn đi theo xe tải chở gạo từ lúc mười mấy tuổi để làm lơ xe, bốc vác, rồi học nghề lái, đến nay cũng hơn hai chục năm lận. Bạn lái xe cẩn thận và tỉ mỉ lắm, cũng đã chạy tuyến Bắc-Nam mấy bận. Tôi theo ảnh học nghề được 10 năm nay rồi”.

“Tính tình của anh Bạn vui vẻ, hiền hành, hòa đồng với lơ xe, bốc hàng, cánh tài xế ai cũng quý mến, về Tiền Giang toàn ghé quán cơm của vợ ảnh ăn” - anh Lâm kể tiếp.

Còn phía bên kia con sông nhỏ là nhà anh Nguyễn Thanh Minh (SN 1981), một người xấu số trong chuyến xe. Anh là phụ xe cho anh Bạn cả chục năm nay. Nghe người ta nói anh Minh trở bệnh nặng, tính ráng đi chuyến nữa rồi nghỉ nhưng ngờ đâu đây là chuyến xe cuối cùng trong cuộc đời anh.

Anh Minh được gia đình anh Bạn xem như con cháu trong nhà, thương như ruột thịt. Căn nhà nhỏ bé, trống trải chỉ để chiếc quan tài của anh là hết phân nửa. Chị Diễn, vợ cũ anh Minh, cũng dắt hai đứa con về chịu tang cha. Đau đớn chồng lên khi chị cũng là em họ của anh Bạn. “Vợ chồng ly hôn, hết tình nhưng còn nghĩa, nghe tin chú Tám (ông Bỉnh - PV), anh Bạn gặp nạn cùng với ảnh, tôi lật đật chạy về” - chị Diễn nói.

Xe tải tông xe container: Tang thương 1 gia đình - ảnh 1

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP (trái) và Trung tá Lê Huỳnh Như, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12 (phải) thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ảnh: LÊ THOA

Trung tá Lê Huỳnh Như, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12, thăm và trao 3 triệu đồng hỗ trợ anh Nguyễn Chí Tâm đang điều trị tại BV 175. Ảnh: LÊ THOA



Người bị thương vẫn bàng hoàng

Trong tang lễ, mọi người bảo những người đi cùng chuyến xe chở gạo hôm đó đều là họ hàng gần xa với nhau, gắn miếng cơm manh áo trên xe với nhau đã nhiều năm. Bây giờ người này gặp nạn, người còn lại cảm thấy rất đau thương.

Hai người nằm thùng xe tải may mắn thoát chết là anh Nguyễn Chí Tâm (SN 1973) và em Hồ Duy Khang (SN 2002). Anh Tâm hiện đang nằm ở Khoa cấp cứu BV 175 và vẫn không khỏi bàng hoàng khi hay tin chú cùng hai người em mình đã mất. “Bình thường chú Bỉnh không có đi xe, hôm đó là do chú phải đi lấy nếp ở Long An nên mới đi cùng…” - anh Tâm nói.

Kể về thời điểm xảy ra sự việc, anh Tâm chỉ nhớ là mình ngủ trong thùng xe với Khang. Trước đó, xe chạy với tốc độ cũng bình thường nên anh không hiểu sao lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng đến thế. Khi anh tỉnh dậy thì gạo đã đè lên toàn thân, nhích cánh tay không nổi rồi lịm đi, sau mới biết là đã bị gãy.

Hôm sau tỉnh dậy ở bệnh viện, việc đầu tiên là anh hỏi mọi người thế nào. “Nghe chú với hai em xảy ra chuyện mà không về được, tôi đau lắm chứ, đi với nhau không biết bao chuyến xe, có ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay” - anh Tâm xúc động nói.

Người may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ trong vụ tai nạn này là em Hồ Duy Khang. Em cũng chính là người kịp thời kéo anh Tâm ra khỏi chỗ gạo đang đè lên người. Nay Khang đã về nhà nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn, chưa thể định thần được, ai hỏi gì cũng bảo không biết, không nhớ gì hết.

Hỗ trợ, động viên kịp thời gia đình các nạn nhân Tại buổi thăm hỏi, ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP.HCM, đã gửi lời động viên, chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Ngoài ra, Ban ATGT quận 12 đã hỗ trợ 15 triệu đồng cho ba nạn nhân tử vong, đồng thời hỗ trợ cho người bị thương đang điều trị ở BV 175 số tiền 3 triệu đồng. Đại diện Ban ATGT quận 12 cho biết cơ quan chức năng đã niêm phong phương tiện tại hiện trường vụ tai nạn. Sau khi tang gia ổn thỏa sẽ mời gia đình hai bên lên làm việc. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 3-3, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải chở gạo và xe container đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Vụ tai nạn làm ba người trên xe tải tử vong, một người khác bị thương. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

