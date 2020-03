Xe tải biến dạng sau cú tông kinh hoàng vào đuôi container, 3 người chết

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 5h ngày 3/3, trên quốc lộ 1, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM).

Thời điểm trên, một chiếc xe tải chở gạo đang di chuyển trên quốc lộ 1, hướng ngã tư An Sương đi khu du lịch Suối Tiên, khi đi qua địa bàn phường Tân Hưng Thuận thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi chiếc xe container chạy phía trước.

Cú tông mạnh khiến cabin chiếc xe tải bẹp dúm, 3 người bị mắc kẹt bên trong, 1 người được người dân đưa đi cấp cứu.

Thông tin trên Zing.vn, đến 8h30, lực lượng chức năng đã đưa được 3 nạn nhân ra ngoài và họ đã tử vong.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin