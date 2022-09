Xe ô tô phóng như bay, chạy lấn làn tông chết bà bầu

Chiều 26/9, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Lộc cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một bà bầu tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.



Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17h ngày 25/9 tại QL10 (đoạn qua thị trấn Hậu Lộc). Thời điểm này, chị T.T.H. (30 tuổi, trú thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hâu Lộc) đang di chuyển trên chiếc xe máy từ thị trấn Hậu Lộc về nhà thì bị 1 chiếc ô tô 4 chỗ (chưa rõ biển số) đi với tốc độ cao, lấn làn tông trực diện khiến chị ngã ra đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông, đồng thời làm rõ sự việc.

...

Your browser does not support the video tag.

Clip nhà dân ghi lại vụ tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chị H. đang mang bầu tháng thứ 7. Chị là một tiểu thương bán hàng tại chợ Thắng Tây, xã Ngư Lộc. Ngày 25/9, chị đi lấy hàng từ thị trấn Hậu Lộc để mang về bán ngày mồng 1 đầu tháng âm lịch.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết