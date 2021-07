Xe máy dính chặt đuôi container, người đàn ông chết thảm

Thông tin ban đầu, khoảng 22h20 tối 7/7, xe container BKS 50H-039.34, kéo theo rơ móc BKS 43R- 025.49, do tài xế Trương Đình Khánh (SN 1982, trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông trên đường Ngô Quyền, hướng từ cảng Tiên Sa về phía cầu Sông Hàn.

Khi đến trước số nhà 688 trên đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì container bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 43S6-6424, do ông Nguyễn Tam Nhân (SN 1962, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) điều khiển, đang chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn



Vụ va chạm khiến ông Nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường chiếc xe máy bị biến dạng và dính chặt vào phần đuôi bên trái của xe container.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Khánh, thời điểm xảy ra tai nạn, xe container đã dừng lại phía bên phải đường Ngô Quyền theo hướng di chuyển và có bật đèn tín hiệu cảnh báo khẩn cấp.

Xe máy dính chặt vào phần đuôi xe container



Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an quận Sơn Trà điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khương Mỹ

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn