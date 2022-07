Xe máy bị hất tung khi tông thẳng vào ô tô đang quay đầu, dân tình tranh cãi kịch liệt: Ai đúng ai sai?

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được cho là xảy ra tại Hà Nội vào lúc 22h58 ngày 14/7 vừa qua và được camera hành trình của ô tô lưu thông phía sau ghi lại.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, một xe ô tô quay đầu và đang chắn ngang đường. Đúng lúc này, 2 người chở nhau trên xe máy đi tới và đâm trúng đầu ô tô.

Cú tông mạnh khiến đuôi chiếc xe máy bị hất cao, kéo theo 2 người ngã lộn nhào xuống đường. Riêng phần đầu ô tô bị móp méo, hư hỏng.

Phát hiện sự việc, một số người cũng đã chạy lại giúp đỡ người bị nạn dựng xe máy lên. Đáng chú ý, một người bất tỉnh nằm vật trên nền đường.

Cảnh tượng này khiến những người đi đường và ngay cả cộng đồng mạng đều không hỏi hốt hoảng, ai nấy đều lo lắng cho tình trạng của nam thanh niên chạy xe máy. Bên cạnh đó cũng nổ ra tranh cãi ai đúng, ai sai trong tình huống này.

"Cả xe máy cả ô tô cần hết sức chú ý khi quay đầu xe ở những nơi được cho phép. Bác ô tô này có vẻ quay đầu khá nhanh";

"Xe máy chắc cũng mất tập trung nữa! Xe nào cũng cho là bên kia sẽ nhường, thành ra tông nhau! Mong là không ai làm sao".

