Xé lòng vụ TNGT 4 người trong gia đình tử vong: Cả nhà đang đi đám cưới

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng ở Thanh Hóa khiến 4 người tử vong, khuya 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chỉ đạo Văn Phòng Ban ATGT tỉnh vào phối hợp với địa phương, các lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, ông Vũ Hoàng Linh - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng cháu N.T.N (SN 2012) bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 1h40 ngày 13/1, cháu đã tử vong.

Xe tải hư hỏng sau vụ tai nạn

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, qua kiểm tra dữ liệu từ hệ thống cho thấy, thời điểm trước khi va chạm, xe tải chạy tốc độ 40km/h. Xe có hạn đăng kiểm xe đến tháng 4/2022. Lái xe có đầy đủ giấy phép lái xe.

Thời điểm xảy ra sự việc, xe tải đang chở sắt vụn đi đến nhà máy.

Video chiếc xe máy biến dạng sau vụ tai nạn

Thông tin từ một số người dân cho biết, lúc xảy ra sự việc, anh Thu (người điều khiển xe máy - PV) đang chở vợ cùng 2 con xuống đám cưới, cách đó khoảng 300m.

Khi đi đến K3+500 tránh 1 chiếc xe máy đi cùng chiều thì không may va chạm với xe tải đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tối 12/1, anh Nguyễn Trọng Thu (SN 1977, ngụ ở phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn) điều khiển xe máy chở theo vợ và 2 con bất ngờ va chạm với xe tải BKS: 36H-013.34 do Lê Hữu An ( trú tại phường Tĩnh Hải, Thị xã Nghi Sơn) điều khiển.

Va chạm khiến con trai anh Thu là N.T.N (SN 2013) tử vong tại chỗ. Anh Thu và vợ là Nguyễn Thị Thảo (SN 1980) tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng con gái anh Thu là N.T.N (SN 2012) tử vong tại bệnh viện.

