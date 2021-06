Xe khách lao thẳng vào nhà dân khiến 7 người thương vong, bé gái cuống cuồng bỏ chạy trong tiếng la hét thất thanh

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chiếc xe khách lao thẳng vào nhà dân khiến nhiều người đã không khỏi kinh sợ. Một phần vụ tai nạn nghiêm trọng này đã được camera của nhà dân ghi lại được và đăng tải lên mạng xã hội mới đây.

Chiếc xe khách lao thẳng vào nhà dân sau khi xảy ra va chạm với chiếc xe tải

Được biết, vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 6/6 vừa qua trên QL 14 khu vực Hà Lan B, Buôn Hồ, Đắk Lắk khiến 7 người thương vong. Hiện đây vẫn đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Ô tô tải đâm xe khách, lao thẳng vào nhà dân khiến 7 người thương vong

Ngoài clip ghi lại khoảnh khắc ô tô tải biển số Long An đâm trúng đuôi xe khách lưu thông cùng chiều trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk - Gia Lai, thì nay lại xuất hiện thêm đoạn clip này.

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, chiếc xe khách lao thẳng vào nhà dân sau khi va chạm với ô tô tải khiến phần đầu xe vỡ nát. Một bé gái đang ngồi trước thềm nhà may mắn không bị thương nhưng vì quá sợ hãi đã cuống cuồng bỏ chạy.

Một lúc sau đó, những người dân xung quanh đã chạy ra la hét thất thanh vì sự cố kinh hoàng vừa xảy ra trong tích tắc.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến 5 người bị thương, 2 người tử vong.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc