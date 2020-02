Xe khách lấn làn đâm xe máy, một người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 5/2, trên QL 6, đoạn qua bản Nà Ngà, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 29B-313.21 do anh Đàm Trọng Điệp (trú tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển lưu thông trên QL 6, theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đến đoạn qua bản Nà Ngà, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, chiếc xe khách bất ngờ lấn làn, đâm vào xe máy biển kiểm soát 26H6 - 9032 lưu thông theo chiều ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VOV

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Điềm (sinh năm 1948), trú tại bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Tại hiện trường, chiếc xe khách quay ngang đường khiến giao thông ùn tắc. Xe máy bị đâm lao vào ta luy đường và hư hỏng nhẹ.

Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó vào ngày 4/2, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 ngưởi tử vong.

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 6h ngày 4/2, anh Phạm Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1987, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) điều khiển ô tô biển số 68A-140.07 lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng thị xã Cai Lậy về Trung Lương.

Khi xe lưu thông đến đoạn cầu Kênh Xáng đã va chạm từ phía sau xe máy biển kiểm soát 83E1-260.04 do Phạm Thanh Bắc (sinh năm 2002, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển chở Phan Thị Diễm My (sinh năm 2006, ngụ cùng địa chỉ). Sau đó, ô tô trên tiếp tục tông vào xe máy biển kiểm soát 63F5-0055 do Lê Văn Thiện (sinh năm 1976, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Hậu quả, 2 xe máy hư hỏng nặng, Thiện và Bắc bị thương, còn My tử vong.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL